Ravello. Castiglione l’unica spiaggia ancora chiusa in Costiera Amalfitana, come mai? Ravello, in Costiera Amalfitana, è il Paese conosciuto come la Città della Musica, città arroccata nel cuore dei Monti Lattari, meravigliosa con la sua Villa Rufolo e Villa Cimbrone. Ma Ravello non è solo questo: ha anche una bellissima spiaggia, quella di Castiglione, che è al momento ancora interdetta. Mentre altri Paesi della Costa d’Amalfi, come Positano e la stessa Amalfi, non hanno mai chiuso le spiagge, altre spiagge non hanno subito la stessa sorte, e sono state chiuse per un breve periodo di tempo.

Diversa la situazione per Castiglione, che non è mai stata aperta, ed i cittadini di Ravello non hanno potuto usufruire della loro spiaggia. Non riusciamo a capire il motivo e ci chiediamo come mai la situazione sia ancora a questo punto. Attualmente, non è neanche presente un comunicato ufficiale. E’ soltanto l’opposizione ad aver fatto un post su Facebook, interessandosi all’argomento.

Perché non si apre questa spiaggia? Perché il Comune di Ravello non fa un comunicato ufficiale? Perché i cittadini di Ravello non hanno la possibilità di fare un bagno come avviene nei comuni vicini? E’ questo quello che ci chiediamo e speriamo di ottenere delle risposte.