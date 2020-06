Ravello. Bello rivedere aperta Villa Rufolo, ma è abbandonata a se stessa: un gioiello senza guida né cura. Da ieri, lunedì 1 giugno, è possibile visitare anche Villa Rufolo, dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 20. Siamo molto felici e siamo andati nello storico edificio in occasione della riapertura. Neghiamo, però, lo stato di abbandono in cui essa vige: si tratta di un gioiello senza guida né cura. Il tutto sembra improvvisato, a partire dalla segnaletica inesistente, per arrivare alla mancanza di fioritura: la piantumazione è avvenuta soltanto pochi giorni fa, ragion per cui i fiori non hanno avuto ancora il tempo di fiorire. Gli unici se si vedono già fioriti sono quelli messi negli scorsi anni.