Ravello. Alle 16.00 di oggi, domenica 14 giugno, al Cimitero Comunale recita del Santo Rosario in concomitanza con la preghiera di Papa Francesco

Ravello. Alle 16.00 di oggi, domenica 14 giugno, presso il Cimitero Comunale di Ravello si recita il Santo Rosario in comunione spirituale con Papa Francesco che pregherà il Rosario dalla Grotta di Lourdes dei giardini vaticani invocando la Madonna per la liberazione dal Coronavirus. Il filo dei grani del Santo Rosario e della preghiera con Papa Francesco ci unisce in un messaggio di speranza rivolto a Maria Madre celeste che mai è rimasta indifferente al destino degli uomini.