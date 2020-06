Ravello. Alfonso Calce Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Alfonso Calce è un simbolo per la Costiera amalfitana. Giusto riconoscimento per lui. Per noi di Positanonews, e non solo, è un punto di riferimento. Un signore, un grande lavoratore, un uomo d’altri tempi, una famiglia straordinaria, i suoi racconti del turismo, dei legami con Scala e Amalfi, ma anche con Positano, dei tassisti che conosce tutti. Nel suo bar si respira una straordinaria umanità, per noi non si può andare a Ravello e non passare al Bar Calce, sempre puntualmente lo facciamo, un simbolo di quel turismo fatto con il cuore, come a Positano il bar Internazionale. Davanti a questo bar sono passati Ministri, Principi, nobili e Vip, per i Calce tutti importanti come ogni turista che viene qui, trattato sempre con grande cordialità, qui ci si sente come in famiglia. Questo è il vero turismo.

In occasione, il prefetto Francesco Russo ha dato lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica, ricordando soprattutto l’impegno di tutti coloro che, quando il Paese è stato costretto a fermarsi per attuare le misure di contenimento, non si sono fermati per l’interesse comune.

«Ai medici, agli infermieri, agli operatori del sistema sanitario, al personale della Croce Rossa, desidero esprimere il ringraziamento e la riconoscenza di tutta la comunità salernitana – ha sottolineato il Prefetto – per l’eccezionale lavoro svolto con competenza, professionalità, senso di abnegazione e generosità, anche a rischio della salute propria e dei propri cari; alle Forze di Polizia, Statali e Locali, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco, ai volontari della Protezione Civile per l’incessante attività che ha visto centinaia di uomini e donne impegnati quotidianamente a garanzia dell’ordinato vivere civile, in un contesto mai vissuto prima, che ha richiesto il massimo impegno e dedizione; ai lavoratori che hanno continuato a garantire i servizi essenziali, al mondo della scuola e a tutti coloro che si sono adoperati per consentirci di andare avanti, seppur tra mille difficoltà; ai Sindaci, prezioso punto di riferimento per il territorio e “collettori” delle esigenze delle comunità locali; all’intera cittadinanza della provincia di Salerno che, con consapevolezza e senso di responsabilità, ha saputo accettare ed affrontare i sacrifici di queste settimane». Un pensiero di vicinanza è stato, poi, rivolto agli ammalati e ai familiari delle vittime del Covid-19