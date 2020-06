QUANTO INCIDERA’ NEL CALCIO L’ALGORITMO ?

Ieri era “Maradona è meglio ‘e Pelè”. Oggi “forza algoritmo”. Ma se il gol decisivo lo segnerà lui, sarà assai complicato dedicargli un coro, anche perché il suo nome in codice sembra quello di un alieno: P t(x) + [(mpc t(x) * c t(z-x) ) + (mpf t(x) * f t(z-x) ]. Eccola qui, scritta nero su bianco, la misteriosa formula che potrebbe decidere le sorti del campionato in caso di nuovo stop, dopo la ripresa della Serie A programmata per il 20 giugno. Almeno, questa è la proposta che il presidente Gravina porterà giovedì 4 giugno nella riunione con le componenti federali, preludio al consiglio della Federcalcio che dovrà riunirsi lunedì 8 giugno