Napoli / Salerno Puntata choc di Report sulla sanità in Campania, smontato il mito di De Luca – Stasera la trasmissione Report ha mandato in onda un servizio sul Presidente Vincenzo De Luca. Il Governatore della Campania è al centro de Lo sceriffo si è fermato a Eboli. L’inchiesta è curata dal giornaista di Federico Ruffo. In Campania il contagio di Covid-19 sembra essere stato debellato. Quindi decisiva è stata anche la politica di tolleranza zero del considetto sceriffo De Luca. Infatti il Governatore durante l’emergenza ha aumentato molto il suo consenso anche gazie ai suoi numeri sui social. Una mossa decisiva in vista delle prossime elezioni regionali. La direzione dei tamponi e la creazione del Covid Ospital di Ponticelli sono finiti sotto accusa della trasmissione.

Secondo i magistrati una ditta che lavorava alla manutenzione di un spedale dell’Asl 1 di Napoli avrebbe mandato i suoi operai a ristrutturare gratis l’abitazione privata del direttore Ciro Verdoliva e un condominio di cui sarebbe stato amministratore: la testimonianza di uno dei lavoratori. Questo uno dei temi affrontati dalla trasmissione Report.

Le battute di De Luca sono diventate virali, complice anche il tono ironico e l’impostazione da scherno: “Se vediamo nelle pubblicità belle ragazze toniche che corrono con i vestiti aderenti sono cose che ti consolano, ma ho visto vecchi cinghialoni della mia età che correvano senza mascherine, con la tuta alla caviglia, una seconda alla zuava, i pantaloncini sopra, che facevano footing in mezzo ai bambini“.

I SERVIZI DI REPORT: LA STELLA DELLO SCHERIFFO, IL NUOVO REPARTO COVID DELL’OSPEDALE DEL MARE, L’ERRORE FATALE AL CAMPOLONGO HOSPITAL.