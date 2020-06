PS5 Future of gaming quello che sulla carta doveva essere solamente un appuntamento dedicato ai giochi di PlayStation 5. A grande sopresa però, come ultimo annuncio Sony ha voluto svelare definitivamente il design della propria console di prossima generazione. PS5 ha saputo stupire tutti con le sue forme inaspettate, anche se per il momento non si conoscono bene i dettagli sulle dimensioni effettive della console.

Ovviamente è bastato poco, e sul web si sta già iniziando discutere delle rispettive dimensioni di PS5 e Xbox Series X. È intervenuto anche l’ex Microsoft Albert Penello, che all’interno di un suo tweet ha dichiarato: “Oggi viviamo in un mondo in cui un hardware PlayStation è più grande e allo stesso tempo propone una GPU e una CPU meno potenti di un hardware Xbox. Non voglio essere un fanboy, e questa non vuole nemmeno essere una predizione sul successo commerciale delle console. Dico solo che 20 anni fa non avrei mai pensato che tutto ciò sarebbe stato possibile.”