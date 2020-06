Probabili candidature alle Regionali. De Lucia da Positano, Giordano da Tramonti e Reale da Minori

Pronti per le elezioni della Regione Campania anche in Costiera amalfitana, dove si vota anche per le comunali a Positano, Amalfi e Maiori – Corre voce che , insieme al sindaco di Positano De Lucia che dovrebbe essere in lista con Salvini per le regionali e all’ex sindaco di Tramonti ed attuale consigliere comunale Antonio Giordano , specialista in chirurgia vascolare, con de Luca, sia ai nastri di partenza, sempre con de Luca, l’attuale sindaco di Minori , l’albergatore Andrea Reale che è in sella per il terzo mandato consecutivo nel centro costiero di origine romane.

Reale, impegnato da tempo attivamente nel sostegno di de Luca, è al momento anche il responsabile del settore sanità in seno alla Conferenza dei sindaci della costa d’Amalfi.

Il suo presenzialismo è largamente riconosciuto ed il suo prodigarsi da tempo anche per i cittadini di altri Comuni della costa sono molto apprezzati

Reale è al suo terzo mandato consecutuivo alla guida di Minori che, contando meno di tremila abitanti, ha offerto per legge la possibilità di svolgere le funzioni di primo cittadino per la terza volta.

Buona parte spera che Reale abbandoni l’idea di canditarsi per il Consiglio Regionali ( se mai l’avesse in animo)e che cerchi la strada per poter svolgere, sempre nei dettami di legge, per la quarta volta il mandato: cosa possibile se sono ancora validi i “giochi” di un tempo.

Si pensa che sia molto più gratificante svolgere il mandato da sindaco perchè al consiglio regionale , anche se in maggioranza, la visibilità non è paragonabile