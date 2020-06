Primavera Maiorese agli imprenditori di Maiori e Minori su piano traffico: “La soluzione è avanzare proposte concrete!”

“Primavera Maiorese” entra nel merito sulla questione sollevata da 81 imprenditori di Maiori e Minori, in cui si chiede di abbandonare la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi. “Per affermare diritti, valori ed interessi bisogna esercitare poteri e responsabilità – scrive l’associazione presieduta dall’avvocato Vincenzo Rispoli –

La soluzione non è uscire dal consesso di rappresentanza del territorio, ma avanzare proposte concrete!”

“Lo stiamo dicendo da mesi! – scrive nel post su Facebook “Primavera Maiorese”, che spiega la propria proposta –

I Comuni, ai sensi del CdS, hanno competenza sui tratti di strade non comunali che attraversano il centro abitato.

I Sindaci di Maiori e Minori non devono uscire dalla Conferenza dei Sindaci, ma qui premere per soluzioni differenti, magari emettendo (anche solo a titolo provvisorio) ordinanza di divieto di transito per i bus nella direzione Amalfi/Vietri, ad eccezione delle aziende residenti solo nei propri Comuni. A quel punto ad Amalfi e Sorrento dovrebbero porsi delle domande. Fatti e proposte. Perché le chiacchiere vanno al vento”.