Prestigioso incarico per Mons Mario Giordana vescovo di Minori

Mons. Mario Giordana, vescovo titolare della soppressa diocesi di Minori e di cui ha ricevuto a suo tempo il titolo di “Vescovo titolare”, è stato nunzio apostolico, prima ad Haiti e poi in Slovacchia.

Per la grande soddisfazione del poplo minorese e di don Giulio Caldiero, ex parroco di Minori, che l’ha avvicinato per primo al pittoresco borgo costiero, mons. Giordana è stato nominato Commissario straordinario per la Fabbrica di san Pietro con lo scopo di fare chiarezza sugli uffici amministrativi e tecnici della suddetta organizzazione.

Mons. Giordana è molto legato alla “sua” Minori e difficilmente fa mancare la sua presenza nei momenti più importanti, civili e religiosi, della vita minorese. E’ anche una persona che volentieri accetta i momenti conviviali organizzati in suo onore.