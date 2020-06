Praiano. Sospeso dalla funzione il sindaco, la guida del paese passa ufficialmente ad Annamaria Caso come anticipato da Positanonews .Arriva la sospensione per Giovanni Di Martino, sindaco di Praiano e presidente della conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi Nei giorni scorsi il primo cittadino della località costiera era stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di induzione indebita dopo aver accettato una mazzetta da 250 euro.

Sospensione per Giovanni Di Martino, sindaco di Praiano

Nella giornata di oggi, mercoledì 10 giugno, la Prefettura di Salerno ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (cosiddetta legge Severino) ha accertato la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di sindaco di Giovanni Di Martino – che riveste anche la carica di Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi- nei cui confronti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato in data 8 giugno scorso la misura cautelare del divieto di dimora.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato notificato al Consiglio Comunale, ai fini della conseguente presa d’atto. Le funzioni del primo cittadino restano in capo al vicesindaco Annamaria Caso ( nella foto durante una premiazione in una sua corsa) .