Praiano, riapre “Donna Clelia”! Potremo nuovamente gustare il famoso limoncello e tante altre prelibatezze!

Finalmente riapre il ristorante “Donna Clelia” a Praiano e il sapore d’estate sembra già avvertirsi. Dopo aver affrontato, come tutti, un periodo particolare, la famiglia Ferraioli ha deciso di ripartire e l’ha fatto nel migliore dei modi.

Il ristorante è un piccolo grande gioiello che si trova alla Praia, un ristorante che è caratterizzato da una storia unica, fatta di tradizione e qualità.

Ricette uniche che uniscono tradizione, fatta di prodotti che seguono la stagionalità e i sapori della Divina e innovazione. I ricordi degli splendidi fiori di zucca su crema di zucca sono ancora impressi nella nostra mente, così come gli spaghettoni con polpa di granchio e pistacchi. Piatti, come detto, davvero unici nel loro genere e ricercati. Famosissimo, ormai, il limoncello preparato con l’antica ricetta praianese, probabilmente tra i migliori limoncelli della Costiera Amalfitana.

Il tutto, è possibile gustarlo in un’atmosfera e con un panorama fantastico, a due passi dal mare. Insomma, si tratta di un’esperienza assolutamente da provare se si giunge a Praiano, o in generale in Costiera Amalfitana. E’ davvero difficile non innamorarsi di un posto del genere.