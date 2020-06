Praiano, nessun controllo alla Gavitella. Annamaria Caso: “Pronto un piano”

Abbiamo ascoltato l’attuale sindaco di Praiano, Annamaria Caso, chiedendogli dei chiarimenti circa la situazione della Gavitella.

Come abbiamo raccontato questa mattina, alla spiaggia in questione mancano totalmente i controlli, nonostante l’affluenza dei visitatori sia enorme: mentre alla Praia, il Comune di Furore ha previsto dei controlli serrati con Forze dell’Ordine, ciò non pare sia successo, almeno per ora, alla Praia.

“E’ pronto un piano per la Praia”, con queste parole il sindaco Caso ci ha assicurato come saranno previsti dei controlli anche per la spiaggia della Gavitella che attualmente è stracolma di gente, senza che siano rispettate le normative previste contro il Coronavirus.