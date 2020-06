Praiano, mercoledì 10 giugno interruzione elettrica per lavori in via Capriglione – INFO

Praiano, Costiera amalfitana. Mercoledì 10 giugno, dalle 12:00 alle 16:00, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica sul territorio del comune di Praiano per lavori di manutenzione degli impianti, principalmente in via Gennaro Capriglione dal civico 182 a 182b, 107, 133, da 137 a 141.

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500.

Si ricorda che l’interruzione interessa soltanto i clienti alimentati a bassa tensione.