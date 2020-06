Praiano. Lucia Vuolo ( LEGA) “Arresto sindaco sconcerta, intervenga il Prefetto” A Positano siamo stati chiari

Praiano ( Salerno ) Sulla vicenda giudiziaria che ha sconvolto la Costa d’ Amalfi è intervenuta l’europarlamentare del partito di Salvini Lucia Vuolo, che proprio l’altro ieri era intervenuta nella manifestazione nazionale a Positano col sindaco Michele De Lucia

“L’inchiesta che ha portato all’arresto del sindaco di Praiano ci sconcerta. Pochi giorni fa la Lega si era ritrovata in Costiera amalfitana per ripartire dalla buona politica. Questo episodio mi spinge a credere che non dobbiamo mollare. Nel Salernitano c’è una classe politica da rifondare”. Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, interviene sull’arresto del sindaco Giovanni Di Martino con l’accusa di concussione per aver intascato una tangente davanti a un bar di Salerno. “A Positano eravamo stati chiari e l’episodio di Praiano è sintomatico di quanto la politica, a tutti i livelli, va rinnovata. La pandemia ha dato un potere senza precedenti agli amministratori locali, a partire dalla distribuzione dei buoni spesa. Pensare che un sindaco svenda il proprio Comune per una mazzetta di 250 euro è assurdo. Chiederò al prefetto di Salerno, nelle prossime ore, di valutare tutte le misure che la legge consente in questi casi. La politica salernitana va assolutamente rifondata e bisogna fare presto”.