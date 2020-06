Praiano. L’Hotel Margherita pronto a ripartire ed accogliere ospiti per le vacanze! Dopo il periodo di forzato lock down, finalmente l’intera Italia sta ripartendo. In Costiera Amalfitana, soltanto sfiorata dal virus, a Praiano, l’Hotel Margherita è pronto ad accogliere ospiti per le vacanze estive in piena sicurezza e nel rispetto delle norme imposte. “La nuova stagione inizia ufficialmente in Costiera Amalfitana!”, si legge sui social.

“Sicurezza- Salute – Ispirazione – Relax