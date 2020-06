Praiano. Installati i nuovi contenitori stradali per la raccolta degli oli esausti, ecco dove

Praiano, costiera amalfitana. Questa mattina sono stati installati i nuovi contenitori stradali per la raccolta degli oli esausti provenienti dalle utenze domestiche. Da oggi l’olio esausto dovrà essere conferito insieme al contenitore (bottiglie di plastica ben chiuse) e non più versato direttamente all’interno del contenitore stradale come in passato.

I punti di raccolta sono in Via G. Capriglione (zona Bivio Vettica), in Via Umberto I (zona Moressa) e in Via Casa 5.