Praiano. Il ricordo di Gagliano per Salvatore Del Gaizo e Angela Fusco

Praiano ( Salerno ) . Salvatore Gagliano titolare dell’hotel Il Tritone così li ricorda dopo il lutto che ha compito le famiglie nella cittadina della costa d’ Amalfi

“Avevamo un collaboratore che si chiamava Salvatore Del Gaizo, uno di famiglia, che è stato con noi oltre 50 anni. Con la

Moglie Angela Fusco avevano anche un negozio di alimentari. Qualche anno fa dopo una vita di pesante lavoro andarono in pensione insieme. Ma Salvatore non ebbe modo di godersela perché ci lascio’ ben presto. Questa notte anche la moglie Angela Fusco ci ha lasciati . Straordinaria lavoratrice anche Lei . Ed io mi chiedo perché ? Perché non hanno dovuto avere il premio di godersi una meritata e serena pensione ? Sono triste perché ad ambedue volevo un gran bene e spero che in cielo si ritroveranno e saranno più sereni. Abbraccio Luca e Giuseppe ricordando loro che devono essere orgogliosi per aver avuto dei grandi genitori. Il loro compito sarà quello

Di onorare la Loro memoria. Che riposino in pace”