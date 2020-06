Praiano. Il M5S sull’arresto del Sindaco: “Notizia che sconvolge la comunità, ci auguriamo chiarimenti”. Facendo seguito ai fatti avvenuti nel corso della giornata odierna, che ha visto l’arresto in flagranza di reato del Sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, sono intervenuti i consiglieri comunali del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Praiano, che hanno con le seguenti righe commentato:

Noi come voi, siamo stati travolti da questa terribile notizia che, al di là della politica, sconvolge tutta la nostra comunità. Abbiamo letto la relazione prodotta dalla Procura della Repubblica di Salerno. La ricostruzione dei fatti è a dir poco agghiacciante. Ci auguriamo per il bene dell’immagine di tutta Praiano, che quanto prima siano fornite alla città dei chiarimenti che sono più che dovuti. Qualora i fatti esposti non dovessero essere smentiti con la dovuta decisione, ci aspettiamo le immediate dimissioni del Sindaco Di Martino.