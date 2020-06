Praiano, il M5S segnala una situazione di preoccupante insalubrità in località Fontanella

Il 23 maggio scorso abbiamo segnalato al Comune, all’ASL, all’ARPAC e all’ANAS il grave stato di abbandono che ha causato una situazione di preoccupante insalubrità in località Fontanella (curva Hotel Pellegrino), dove si era accumulato nel tempo, a causa delle piogge dei mesi invernali, una melma putrida e maleodorante.

Dopo qualche giorno, sia l’ASL che l’ARPAC provvedevano ad intimare al Comune di Praiano di procedere con la rimozione del problema. Pochi giorni fa, l’Ufficio Tecnico Comunale ci ha notificato l’avvenuta operazione di pulizia, senza specificare il tipo di intervento effettuato, con uno scarnissimo comunicato e senza dare alcun dettaglio.

Da nostro successivo sopralluogo, non abbiamo potuto fare a meno di notare che il lavoro non è stato eseguito a regola d’arte, in quanto si è proceduto al solo drenaggio dell’acqua. L’immondizia accumulatasi, unita al putridume accumulatosi all’interno di quella fanghiglia, sono rimasti al suolo là dove era il fondo dell’acquitrino.

Ancora una volta, si è operato con approssimazione, il risultato è un lavoro svolto a metà. Forse si attende che le prossime piogge facciano il resto…

Ci chiediamo se sia normale che nel nostro paese, per far provvedere alla manutenzione ordinaria di strade e luoghi pubblici, si debba scrivere agli enti superiori.