Praiano, il 21 giugno la riunione dei giovani della Croce Rossa Italiana

Domani, domenica 21 giugno 2020, si terrà a Praiano, in Costiera Amalfitana, la prima riunione dello Staff Regionale dei Giovani del Comitato Regionale CRI – Campania.

Ricordiamo che nello Staff ci sono giovani che avranno il ruolo di indirizzare l’operato della Consulta dei consiglieri Giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Campania.

Alla presenza del neo-Presidente Regionale, Avv. To Stefano Tancredi, i Giovani CRI lavoreranno per programmare le attività per i giovani da sviluppare e realizzare nell’anno 2021.

“La riunione di Praiano sarà una “fabbrica di idee” da mettere a punto durante tutto il mandato 2020 / 2024. In quest’ambito vogliamo stabilire le strade che condurranno ad un’unità di intenti tra tutti i Comitati Locali della nostra regione. Sarà nostro obiettivo primario quello di cominciare a lavorare alla prima assemblea che si terrà il 3 luglio 2020 stabilendo le linea guida basate sull’ innovazione e sul cambiamento”. Afferma Marianna Ferrara Consigliera/Responsabile dei Giovani CRI della Regione Campania.

“Marianna figlia della nostra costa, è caparbiamente riuscita a realizzare questa importante riunione in Costiera. È per noi un onore e un vanto avere a Praiano i Giovani CRI Campania: il ponte verso il futuro per trasformare il cambiamento in miglioramento. Ringrazio il Comune di Praiano per l’ospitalità e auguro Buon lavoro a tutti i Giovani CRI della Regione Campania”, afferma il Presidente Raffaele Di Leva.

Ad accogliere e dare il benvenuto a Praiano a tutti i partecipanti ci sarà la dott.Ssa Anna Maria Caso, Vice Sindaco facente funzioni del Comune di Praiano.