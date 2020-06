Praiano. I ringraziamenti di Annamaria Caso “Ce la metteremo tutta”

Praiano ( Salerno ) . In attesa dell’evoluzione processuale sull’inchiesta che riguarda il sindaco Giovanni Di Martino, la Vice sindaco Annamaria Caso fa un ringraziamento “Desidero rigraziare tutti coloro che in questo delicato momento hanno voluto dimostrarmi la loro vicinanza. La scelta di assumere questo impegno è anche motivata dal forte sentimento di solidarietà della Comunità Praianese. La Politica, almeno per come la intendo io, non può precindere dalla fiducia,dalla condivisione di intenti e di ideali, proprio così, ideali. Quelli che , con passione, ho sempre perseguito nella mia non brevissima esistenza. In tutti i campi. Non so quando tutto questo finirà, sono sicura presto. Ma nell’attesa che Giovanni Di Martino torni alla guida del Paese, io e Raffaele Cuccurullo, attuale Assessore e mio punto di riferimento (una roccia, credetemi, e poi è un ciclista di valore e perciò abituato alla fatica), unitamente al gruppo di maggioranza che voglio nominare, Federica Ruocco, Raffaele Lauretano, Daniele Fiore, Roberto Bozza e Raffaele Castellano, siamo al lavoro per garantire servizi, stabilità e serenità a tutti i Praianesi. E non posso non ringraziare tutti i dipendenti comunali dal Segretario,ai responsabili di settore, e a tutti quelli che a vario titolo collaborano con il Comune. In particolare, cosentitemelo, Erminia Capriglione, segretaria di tutti, che siede accanto a me h24. Ed è preziosa. Qualsiasi Amministrazione, anche la più virtuosa e preparata, non può prescindere da uno staff all’altezza del compito, e che sia soprattutto motivato. Si parla tanto di Risorse Umane. Ecco, è proprio in questi momenti che le Risorse fanno la differenza. Insomma, avete capito tutti che …ce la metteremo tutta. E che Praiano è, e sarà, il Cuore della Costiera Amalfitana.”