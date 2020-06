Praiano, Grand Hotel Tritone riparte dal 1° luglio in tutta sicurezza

“Benvenuta estate! Siamo felici di annunciare il Grand Hotel Tritone riaprirà le sue porte il 1 ° luglio 2020. Non vediamo l’ora di accogliervi in ​​Costiera Amalfitana per un soggiorno all’insegna della tranquillità e del completo relax”

E così che questa mattina dai canali social ufficiali del GHT è stata annunciata la data di apertura dell’iconico Hotel di Praiano. La proprietà con la collaborazione di un team di ingegneri ha stilato il programma di sicurezza per le vacanze GHT Holiday Safety Program, un piano caratterizzato da un attento studio dedicato agli spazi e dei flussi per garantire ai collaboratori e agli ospiti la massima sicurezza senza rinunciare al comfort e al lusso per una vacanza all’insegna del mare, del sole e del relax. Dal momento della prenotazione, al soggiorno e fino al loro rientro in casa gli ospiti avranno a disposizione personale dedicata per assicurare la massima tutela della salute.

L’esclusiva applicazione web ‘GHT’ darà la possibilità di restare in contatto diretto con il Customer Care per qualsiasi esigenza. Il check in potrà essere effettuato tramite l’app che offrirà anche la possibilità di disporre di un Concierge Virtuale per accedere ai tanti servizi messi a disposizione dall’Hotel. Grazie agli ampi spazi interni ed esterni di cui gode il Grand Hotel Tritone, sarà possibile rispettare i protocolli previsti per il distanziamento sociale, senza rinunciare allo stile ed alla qualità dei suoi servizi.