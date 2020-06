Praiano. Giovedì incontro con operatori turistici, test sierologici per il Covid e ripartenza

Praiano ( Salerno ) . Giovedì 25 giugno 2020 alle ore 11.00, presso la sala consiliare del Comune di Praiano, si terrà un incontro con gli Operatori Turistici di Praiano per discutere sulla possibilità di eseguire test sierologici rapidi COVID 19 a cittadini residenti, lavoratori e turisti in collaborazione con laboratorio autorizzato e accreditato al servizio sanitario regionale.

Saranno altresì affrontate problematiche inerenti il Settore Turistico. L’iniziativa del vicesindaco del paese della Costiera amalfitana Anna Maria Caso per un inizio stagione in sicurezza in Costa d’ Amalfi.