Praiano, furto di caschi nella notte: l’appello per scovare i responsabili

Praiano, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di Frank Buonocore inviataci per segnalare e denunciare un furto di caschi in piazza, lanciando un appello agli organi competenti affinché si possano individuare i responsabili.

La scorsa notte (notte tra sabato e domenica) poco dopo la mezzanotte – scrive Frank -, a Praiano, in Piazza San Gennaro, due ragazzi che avevano raggiunto la costiera in moto, lasciano i caschi sul muretto lato mare della piazza e si affacciano sulla stradina che scende verso giù, una distrazione di un paio di minuti che gli è costata cara, infatti tornando sul posto non hanno trovato più i caschi, due integrali di valore. Ovviamente gli unici ragazzi (locali) presenti non sapevano nulla.

A nulla è valso il tentativo di interagire con loro e neanche la ricerca fatta nei vicoletti e terreni adiacenti pensando ad uno scherzo, si è trattato a questo punto di un furto e come tale sarà denunciato agli organi competenti per acquisire le immagini delle telecamere presenti sul luogo.

Scarsa collaborazione dai praianesi che poi sono passati sul posto e da una ristoratrice che lavora proprio lì! Questa è una stagione particolare per noi e se quelle poche persone che arrivano le trattiamo in questo modo, sarà davvero dura riprenderci, soprattutto se la nota accoglienza della costiera viene macchiata da episodi del genere.

Qualora i responsabili volessero evitare conseguenze penali possono far ritrovare i caschi in qualche modo, magari portandoli al bar del Sole dove i ragazzi chiameranno per sapere se si è risolta in maniera pacifica questa incresciosa situazione oppure possono far arrivare un messaggio alla redazione di Positanonews che ha il mio numero e io procederò ad avvisare i ragazzi che mi hanno lasciato i loro contatti.