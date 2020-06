Praiano-Furore, controlli alla Praia: accesso alla spiaggia impossibile. Gavitella piena, ma zero controlli

Situazione particolare a Praiano per quanto riguarda le spiagge. Come testimoniano le nostre immagini pubblicate nella giornata di ieri, la Costiera Amalfitana sta vivendo un weekend davvero intenso per quanto riguarda l’affluenza. Spiagge e ristoranti, in particolar modo a Positano, ma anche in diversi altri Comuni, sono stati presi d’assalto dai visitatori.

A Praiano, come detto, c’è una situazione sicuramente particolare che ruota attorno principalmente alla condizione della Praia. La spiaggia, che ricordiamo ricade nel Comune di Furore, è difatti interdetta, come previsto dalle disposizioni definite dall’ordinanza della Regione Campania firmata da De Luca.

Per fare in modo che qualche bagnante non violi il divieto, il Comune di Furore ha previsto dei controlli serrati con Forze dell’Ordine sul posto: insomma, fare il bagno alla Praia è impossibile.

Situazione diversa alla spiaggia della Gavitella, accessibile ai residenti e agli ospiti delle strutture ricettive, dove non ci sono controlli circa il distanziamento sociale: la spiaggia è piena di bagnanti.

Insomma, serve sicuramente un sistema per garantire la sicurezza, ma soprattutto la vigilanza: bisogna regolamentazione gli accessi e garantire le misure per il contenimento del Covid-19, in primis il distanziamento sociale.