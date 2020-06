Praiano-Furore, la Praia è ancora interdetta ma invasa di bagnanti. Gavitella piena, ma zero controlli

Situazione particolare a Praiano per quanto riguarda le spiagge. Come testimoniano le nostre immagini pubblicate nella giornata di ieri, la Costiera Amalfitana sta vivendo un weekend davvero intenso per quanto riguarda l’affluenza. Spiagge e ristoranti, in particolar modo a Positano, ma anche in diversi altri Comuni, sono stati presi d’assalto dai visitatori.

A Praiano, come detto, c’è una situazione sicuramente particolare che ruota attorno principalmente alla condizione della Praia. La spiaggia, che ricordiamo ricade nel Comune di Furore, è difatti interdetta, come previsto dalle disposizioni definite dall’ordinanza della Regione Campania firmata da De Luca, ma questo non ha fermato i bagnanti. Questa mattina, ad esempio, appare completamente invasa.

Insomma, serve sicuramente un sistema per garantire la sicurezza, ma soprattutto la vigilanza: bisogna regolamentazione gli accessi e garantire le misure per il contenimento del Covid-19, in primis il distanziamento sociale.

Nelle scorse settimane c’erano stati degli incontro tra i due Comuni, Furore e Praiano, per cercare di trovare una soluzione definitiva, ma per adesso quello che possiamo constatare è l’assenza di controlli.

Anche alla spiaggia della Gavitella, accessibile ai residenti e agli ospiti delle strutture ricettive, non ci sono controlli circa il distanziamento sociale: la spiaggia è piena di bagnanti.