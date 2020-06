Praiano, finalmente riapre l’ Hotel Piccolo Sant’ Andrea luxury suite

Domani 25 giugno finalmente riapre il’ Grand’ Hotel Piccolo Sant’ Andrea luxury suite e SPA, uno dei primi alberghi cinque stelle a riaprire in Costa D’ Amalfi.

Piccolo Sant’Andrea è un Luxury Suite Hotel & SPA aperto dai quattro fratelli, Igea, Bruno, Elvio e Francesco per portare a termine la volontà del padre, Odino Sartori, di aprire questa dimora sospesa tra cielo e mare.

Il nome Andrea deriva dal patrono di Amalfi a cui si sono sempre votati i pescatori della “Costiera Divina”.

Odino Sartori era un imprenditore Veneziano ed in occasione della sua prima visita alla costiera amalfitana ne fu subito rapito e uomo d’ azione, qual’ era passò in breve all’acquisto di Pietra Piana cosi chiamata dalle persone del posto dove poi sviluppò Il Piccolo Sant’ Andrea Luxury Suite Hotel & SPA.

Innamorato della natura in generale e della Costiera in particolare inserì la struttura in armonia con il dirupo e la sinuosità della Costa.

Alla fine fu talmente soddisfatto del progetto che aveva realizzato per gli altri che ne fece il suo “buen retiro” per godere del mare infinito e dei profumi delle “zagare”.

Avendo costruito la sua dimora sulla punta dai promontori dove aveva una farfalla in ferro battuto che supporta il parapetto di vetro per godere del mare infinito, farfalla che poi i fratelli hanno usato come logo dell’Hotel.

Il Piccolo Sant’ Andrea è situata a Praiano, a picco sul mare, completamente incastonato nella roccia e gode di un panorama che riesce ad emozionare davvero tutti, si possono scorgere i tramonti e le albe più belle della Costa.

Offre suite dotate di ogni confort, caratterizzate da un design moderno con influenze provenienti dall’arte veneziana e da un panorama mozzafiato vista mare, tutte le camere hanno ampi terrazzi e sono immerse nel verde.

Dotato di Spa, centro benessere, sauna, bagno turco e ampia piscina coperta con indromassaggio, dove potete rilassarvi e godervi le vostre giornate di vacanze. Nell’area benessere, corpo e mente, vengono rigenerati con bagni stimolanti, saune salutari e massaggi rilassanti, ideale dopo una giornata attiva di escursioni è la priorità di farvi sentire completamente a vostro agio.

Il ristorante con vista su Praiano e Positano offre una grande varietà di piatti della cucina mediterranea puntando molto ai prodotti km0, con un tocco innovativo dello Chef Luigi Di Martino che da quest’ anno guiderà la cucina portando in tavola piatti innovativi della tradizione Campana.

In oltre all’ interno è possibile ammirare delle stupende opere d’ arte della galleria Italian fine art di Positano.

Leopoldo De Luise