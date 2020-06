Praiano. Dopo arresto Di Martino, guida Annamaria Caso. Silenzio dai consiglieri, con dimissioni si voterebbe a ottobre. Trovato foglio al Comune con “250”

Praiano ( Salerno ) . Dopo arresto Di Martino, guida Annamaria Caso. Silenzio dai consiglieri, con dimissioni si voterebbe a ottobre . Questa è una delle ipotesi nella cittadina della Costiera amalfitana che potrebbe evitare il commissariamento . Intanto emergono altri particolari dalla vicenda, fra questi un foglio trovato al Comune con una scritta “250” , e 250 euro sono quelle date dal commercialista L.R. per il “piacere” del collegamento della fogna , un problema molto comune. Il condominio in questione sarebbe vicino all’edificio comunale, verso il mare, l’amministratore di condominio poi ha fatto una denuncia. Preso dalla difesa l’avvocato Zecca contattato da Positanonews, sicuro di riuscire a smontare il castello accusatorio. L’interrogatorio di garanzia, intanto, si farà la prossima settimana . Una frenata anche alla ripartenza di Praiano e della Costa d’ Amalfi, visto che Di Martino, uomo del PD, vicino al Governatore della Campania Vincenzo De Luca, si stava organizzando conla Conferenza dei Sindaci di cui era il presidente, ora lo sostituisce Luigi Mansi, sindaco di Scala e presidente della Comunità Montana dei Monti Lattari. A parte la solidarietà, umana, di Andrea Ferraioli, presidente del consorzio turistico, nessun sindaco della Costiera amalfitana si è espresso. Sarà battaglia legale, intanto per Annamaria Caso una corsa difficile da affrontare , questa della guida del paese in questo momento difficile. Al momento nessun commento, ne atto pubblico, è stato fatto, ed è stato il primo weekend di ripartenza nell’incredulità generale. Il M5S chiede le dimissioni per far chiarezza