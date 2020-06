Praiano. Continuano indagini sul sindaco, domani consiglio comunale. M5S “Illegittimo. Meglio dimissioni per il paese che questo”

Praiano ( Salerno ) . Attesa per il consiglio comunale convocato per domani da Annamaria Caso vice sindaco facente funzioni, mentre il sindaco Giovanni Di Martino ha ancora il divieto di dimora ed è in attesa di sviluppi sull’inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno, le indagini continuano a tutto campo. Le opposizioni del Movimento Cinque Stelle hanno sollevato l’illegittima convocazione del consesso di domani, ma non vi è stato ancora alcun riscontro alle loro osservazioni. Sempre i pentastellati hanno chiesto del dimissioni del primo cittadino del paese della Costiera amalfitana affinchè potesse difendersi serenamente mentre il paese poteva andare ad elezioni a settembre. In ogni caso l’anno prossimo si dovrà votare per il rinnovo del consiglio comunale, però in caso di dimissioni entro luglio la cittadina della Costa d’ Amalfi potrà andare a votare a settembre, altrimenti rischia di rimanere in questa situazione per un anno.