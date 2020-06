Praiano, attesa per la vicenda Di Martino: incognita pratiche amministrative, si pensa ad acceleratore processi burocratici

Praiano. Attesa per quanto riguarda la vicenda legata al sindaco Giovanni Di Martino. Dopo la sospensione del primo cittadino, con la guida del paese che è passata ufficialmente ad Annamaria Caso (come la nostra redazione aveva anticipato), si stanno cominciando a fare le prime ipotesi per quanto riguarda la vicenda.

La difesa di Di Martino sostiene come non si tratti di una tangente, ma quei 250 euro dovevano essere utilizzati per una pratica amministrativa. Insomma, il primo cittadino, rispondendo alle domande degli inquirenti dopo l’arresto in flagranza di reato per concussione, ha sostenuto come quel denaro serviva per avviare una pratica amministrativa lecita e che gli accordi erano stati presi nell’ambito di una serie di riunioni tenute al Comune, alla presenza di altre persone che sarebbero state indicate agli inquirenti.

Per Di Martino, quindi, sarebbe tutto avvenuto lecitamente: 250 euro erano serviti da acconto sui costi di un procedimento amministrativo. E allora si sta cominciando a pensare a quale tipo di pratica potrebbe essere: si pensa a diversi operatori, come ad esempio Anas o Ausino, comunque a qualche acceleratore di pratiche burocratiche. Non per forza qualcosa di illegittimo, insomma, si starebbe pensando di tutto e quindi si aspetta di fare chiarezza su tutta la vicenda. Domani, lunedì 15 giugno, potrebbe essere una giornata decisivo in tal senso. Intanto, Di Martino aspetta di conoscere novità dalla sua abitazione di Vico Equense, dimora che fu del padre.