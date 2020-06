Praiano, aperto “One Fire Beach Club”! “Noi ci proviamo, è una scommessa per il paese”

Una bellissima notizia che ci rende davvero felici. Lo stabilimento One Fire Beach Club di Praiano riapre al pubblico. La struttura, ricordiamo, è sita nella zona della Gavitella e alcuni anni fa subì anche danni gravissimi per una mareggiata, ma ciò non ha mai fermato i proprietari i quali, con grande spirito di sacrificio, hanno superato quell’episodio e anche questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus.

Un posto che in poche estati è diventato un punto fermo per tantissime persone, gestito da ragazzi volenterosi e abilissimi nel rendere sempre migliore la loro attività. Lo stabilimento aveva riscosso grandissimo successo, grazie al servizio impeccabile e ad un ambiente elegante e molto giovanile, il tutto accompagnato da una vista mare davvero unica: siamo davvero felici possa tornare

Abbiamo ascoltato Costabile Pane, il quale è parso davvero grintoso e voglioso di ricominciare: “Noi ci proviamo, abbiamo aperto, con tutti i lettini, da ieri e per il momento facciamo anche collegamento da Positano, via mare, su chiamata. Una scommessa per il paese, per noi e per chi lavora nel settore; abbiamo assunto tutti i nostri operatori dell’anno scorso, speriamo di riuscire ad assumere anche altri giovani. C’è molto disorientamento da parte delle istituzioni, noi aspettiamo direttive e indicazioni più chiare, ma per ora stiamo lavorando con i lettini. Ci siamo attivati per rispettare tutte le regole previste. Per il 24 giugno, inoltre, faremo qualcosa di simpatico, seguendo tutte le disposizioni”.