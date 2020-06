Positano. We are back , riapre il “Le Agavi”

Positano. Una bellissima notizia in anteprima , il meraviglioso hotel 5 stelle “Le Agavi” riaprirà il primo luglio . Nel cuore della Costiera Amalfitana, Le Agavi è il primo hotel che incontri appena arrivi a Positano. Un paese incantato, che dal mare si innalza fino alle nuvole. Il rifugio dell’Infinito.

L’ esclusivo hotel 5 stelle della famiglia Capilongo, vi sorprenderà con la vacanza che non hai mai osato sognare. Da non perdere la discesa spettacolare alla spiaggia di Remmese, dove si trova l’omonimo ristorante, in una posizione incantevole con servizi su misura per te. Inoltre il Le Agavi offre la possibilità di gustarsi una cena stellata al ristorante “La Serra” con lo chef Tramontano.

Il Le Agavi domina sul promontorio che si affaccia su Praiano e la costa d’Amalfi ed offre un soggiorno esclusivo ,sicuro ed indimenticabile.

per info e prenotazione : +39 089 875733