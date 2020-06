Positano. Ripartono i collegamenti via mare, con corse tra Positano, Amalfi e Sorrento. Oggi i passeggeri sono stati pochissimi ma sicuramente fra sabato e domenica i numeri aumenteranno notevolmente. E’ una ripresa lenta e graduale ma che segna un momento importante per il settore che cerca di rialzarsi dopo il fermo forzato dovuto all’emergenza Covid-19. I viaggi avverranno nel rispetto delle regole di sicurezza per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Coronavirus. Obbligatorio il distanziamento sociale che porterà ad una riduzione del numero di viaggiatori di circa il 50%.