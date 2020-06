Positano / Vico Equense. I colleghi del Music on the Rocks ripartono , ma non dimenticano Arturo Aiello. Il video che parla al cuore del padre. Un nome scritto nel legno all’ingresso del Musicc on the Rocks dai colleghi che ricominiano ad organizzarsi per un’estate incerta, ma ripartiranno, non senza di lui… Poi il video del padre che ricorda i momenti della sua vita , immagini che toccano il cuore. Neanche noi di Positanonews dimentichiamo ovunque tu sia Arturo, un angelo ci guarda dal cielo .