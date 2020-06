Positano. Tre gli interventi del 118 e della Croce Rossa in spiaggia questa mattina. Questa mattina, in spiaggia a Positano, in Costiera Amalfitana, sono stati ben tre gli interventi da parte del 118, accompagnati dai volontari della Croce Rossa. Probabilmente, questi si sono resi necessari a causa del caldo e del sole molto forte, in una spiaggia che si sta ripopolando, che si presentava come piena di bagnanti.

Partendo proprio da questo presupposto, già cominciamo a riflettere su quelli che potrebbero essere gli eventuali problemi di gestione, e ci auguriamo che per il prossimo mese sia adottato un servizio stabile per le spiagge.