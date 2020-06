Positano. Tra pochi giorni riapre l’Hotel San Pietro, una porta per il paradiso

Positano. Il 3 luglio riapre l’Hotel San Pietro, l’ingresso per il paradiso. Uno degli hotel più belli e prestigiosi della costiera amalfitana che vanta due ristoranti di lusso con vista sul mare, una stupenda piscina scoperta e l’accesso ad una spiaggia privata. Dopo il periodo di chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid-19 finalmente la struttura ricettiva riapre in tutta sicurezza le sue porte ai turisti che vorranno trascorrere qualche giorno in costiera.