Positano, tornano gli yacht di lusso, arriva 'Soy Amor'

Positano, comincia a muoversi il turismo di un certo livello, tornano gli yacht di lusso, oggi è arrivato nelle acque della Città verticale ‘Soy Amor’. il primo yacht post lockdown.

Lo yacht a motore da 42 metri ‘Soy Amor’ è stato costruito nel 2014 da Benetti. L’interno dello yacht è stato progettato da Zuretti e il suo stile esterno è di Stefano Righini.

La disposizione interna di Soy Amor può ospitare fino a 10 ospiti in 5 camere, tra cui una master suite, 2 cabine doppie, 1 cabina matrimoniale / doppia e 1 cabina doppia. È inoltre in grado di trasportare a bordo fino a 9 membri dell’equipaggio per garantire una rilassante esperienza di lusso in yacht. Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere creano un’atmosfera elegante e confortevole. Costruito con scafo in vetroresina e sovrastruttura in vetroresina. È dotata di un sistema di stabilizzazione ultramoderno per ridurre l’effetto di rollio e garantire il massimo comfort durante la vostra vacanza in charter. Con una velocità di crociera di 10 nodi, una velocità massima di 15 nodi e un’autonomia di 4.000 nm dai suoi serbatoi di carburante da 58.000 litri, è la combinazione perfetta di prestazioni e lusso.

Servizi : Aria condizionata, stabilizzatori all’ancora, stabilizzatori in corso, connessione WiFi a bordo, solarium ben attrezzato con sala da pranzo e diverse opzioni di relax,interni raffinati, eleganti e invitanti, suite del proprietario con finestre panoramiche, beach club e piattaforma di nuoto espansiva, solarium con schermo TV

Soy Amor è attualmente disponibile per il noleggio, ad un prezzo di 180.000 euro a settimana.