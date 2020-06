Positano, tantissimi turisti dal Sentiero degli dei alla Sponda: veicoli abusivi a prelevarli

Tornano numerosi i visitatori del Sentiero degli dei. Il fantastico e unico sentiero che coinvolge i comuni di Agerola, Positano e Praiano e che ogni anno attira migliaia e migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, sta tornando ad essere popoloso come di solito negli anni è stato.

Ma ci sono diverse problematiche che ancora non sono state risolte. In primis, problema di cui già vi parlammo tempo addietro, il fatto che la segnaletica è quasi del tutto assente: nei giorni scorsi abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni e, più che altro, richieste da parte di interessati che avrebbero intenzione di cimentarsi in uno di questi sentieri, ma purtroppo non hanno informazioni precise in merito. Qualche coraggioso ha già attraversato il Sentiero degli Dei, per poi trovare grande difficoltà alla fine del percorso poiché non era facile trovare taxi.

E proprio a causa di questo, moltissimi taxi ed NCC abusivi hanno colto “la palla al balzo” e hanno iniziato a lavorare in maniera poco corretta. In particolare, anche questa mattina, c’erano diverse decine di turisti nella zona della Sponda a Positano, i quali, provenendo dal Sentiero degli dei, non sapevano come tornare indietro: bus della Sita pieni e taxi spesso assenti o già occupati. Ecco che entrano in gioco i veicoli abusivi che, anche in queste ore, stanno prelevando i turisti, approfittando di tutta la situazione. Servirebbero sicuramente dei controlli maggiori in zona.