Positano, tanti bagni chimici in paese: la gente si domanda il perché

Ci sono arrivate tante segnalazioni circa il fatto che in giro per Positano siano presenti numerosi bagni chimica. Molte persone si stanno chiedendo come mai una presenza così rilevante, nonostante siano aperti al pubblico i bagni pubblici.

Alcuni credono che sia perché diversi bar e locali in generale, per questioni di sicurezza, hanno difatti vietato l’utilizzo dei proprio bagni, ma la risposta dovrebbe essere legata al fatto che in paese ci sono diverse ditte che stanno operando dei lavori pubblici e quindi sarebbe normale la presenza dei bagni pubblici che pare non piacciano ai più. Insomma, i bagni spariranno sicuramente al termine dei lavori, come ci ha poi assicurato il sindaco De Lucia.