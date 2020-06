Positano. Tanina Vanacore: “Non facciamo tornare i bus”. “Positano è stato paese Covid – free ed abbiamo creduto nella riapertura – ha affermato Tanina Vanacore di Casa e Bottega a Positano, la perla della Costiera Amalfitana – e siamo pronti a coccolare i turisti con i nostri piatti tradizionali. I positanesi sono stati davvero bravi perché hanno rispettato le regole”.

In un’intervista esclusiva a Positanonews, Tanina Vanacore è tornata a parlare del traffico in Costiera Amalfitana, argomento ricorrente in questi ultimi giorni.

“Allucinante tornare ad avere quel traffico inaudito e che non ci faceva vivere bene. Non si tratta di una battaglia soltanto degli imprenditori ma anche dei cittadini. Comunque noi dobbiamo tutelarci, perché il traffico crea disagi a tutta la popolazione. Sicuramente noi aspiriamo ad avere una vivibilità in questo paese e non è una cosa semplice, perché l’abbiamo già vissuta precedentemente. Speriamo che il traffico non ritorni ad essere come prima. Aspiriamo ad avere un turismo di qualità più che di quantità”.