Positano su Rai 1 a “Italia Si” con Barbara Di Palma: da Gianluca il postino a Gian Maria Talamo dell’Hotel Pasitea

Positano, le telecamere di Rai 1 approdano a Spiaggia Grande con Gian Maria Talamo, patron dell’Hotel Art Pasitea e Gianluca il postino. Entrambi due volti noti e due emblemi della città verticale. L’inviata speciale è Barbara Di Palma, che abbiamo incontrato ieri proprio in quel di Positano, al bar Internazionale. ItaliaSì è uno show innovativo con protagoniste storie, volti, emozioni, problemi e soluzioni, ma soprattutto persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti a un pubblico popolare e a un team di «saggi».

Il programma Rai, in onda questa mattina alle 10, ha fatto visita ad uno dei luoghi più belli d’Italia e del Mondo, Positano, in uno dei momenti più difficili della sua storia, anche se i primi segnali di un’importante ripresa giungono dagli albergatori come Gian Maria Talamo, che dice : “Con il mio hotel sono sempre rimasto aperto sia di inverno che d’estate, mi organizzo in questo senso però ritengo che Positano debba rimanere aperta e tutti debbano fornire di questa bellezza. Non è sempre Pasqua, c’è il marinaio nel buon tempo e nel cattivo tempo.”

“Regaliamo all’Italia questa bellissima cartolina – dice Barbara.” E poi le telecamere inquadrano un mare ed una spiaggia più belle del solito, oltre all’Isola Li Galli sempre emozionante.

Il servizio di “Italia si” è proseguito con Gianluca il postino e la sua particolare storia, che narra quanto sia complicato un lavoro del genere in una città come Positano, ma che il giovane continua a portare avanti da quando suo padre gli tramandò questo mestiere.