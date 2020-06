Positano, strada per Montepertuso in stato di abbandono: persino passeggiare è diventato rischioso – FOTO

Positano. La strada per Montepertuso è in stato di abbandono. E’ davvero un peccato dover constatare come la pulizia delle strade che è stata portata avanti, con ultimi interventi risalenti a qualche giorno fa, non abbia incluso anche la famosa passeggiata verso Montepertuso: difatti, come è stato possibile constatare, la pulizia si è fermata a via Corvo.

Non sappiamo le ragioni per cui la strada, che adesso risulta essere in questo stato, non è stata oggetto di attenzioni: le piante, come è possibile vedere dalle foto, hanno praticamente invaso il manto stradale e anche passeggiare è diventato assolutamente pericoloso. Non dimentichiamo che transitano anche i veicoli. Per evitare erbacce varie si può finire a camminare in mezzo alla carreggiata. Una vera e propria corsa ad ostacoli.

Stessa situazione per la zona di Fontana vecchia, dove molte famiglie portavano i loro bambini: attualmente, sarebbe davvero impensabile ciò, considerando le erbacce e la sporcizia che purtroppo la fanno da padrone.

E’ necessario, evidentemente, un intervento che possa assicurare la vivibilità anche di positanesi che vivono in altre zone del paese, non solo nelle zone interessate dalle attività commerciali più importanti.