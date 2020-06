Positano. Stanno arrivando : Okto e Lady Duvera nella rada della perla della Costiera amalfitana, due super yacht, dopo le prime apparizioni di altri yacht, ripresi, come sempre, in anteprima da Positanonews, dobbiamo essere ottimisti, l’attrattiva e il glamour di Positano è irresistibile nel modo, poi , diciamo la verità, Positano è bellissima, ma così bella , pulita e splendente come è in questo periodo non la abbiamo mai vista in vita nostra, “stunning” come dicono gli americani. E guardate che vista sui nostri social network , facebook, instagram, twitter e sul nostro canale you tube Positanonews TV, nel golfo di Positano di fronte alla splendida Praiano, con la vista fino al Sentiero degli Dei di Agerola, per chi scende, comodamente in taxi, può arrivare, senza traffico, nella Città della Musica, la magica Ravelo, che volete di più?

ESTATE A RILENTO. MA LA COSTA D’ AMALFI COVID FREE PIU’ BELLA DI SEMPRE

Un’estate a rilento , a causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19 che ha visto l’Italia e la Campania in lockdown, ma qui al Sud il virus ci ha solo sfiorato e la Costa d’ Amalfi è Covid free. Chi viene qui in vacanza si godrà forse la vacanza più bella di sempre , come ha detto il esclusiva a Positanonews il celebre chef pluristellato Heinz Beck, e lo sanno bene quegli yacht che stanno piano piano arrivano, oggi due battenti bandiera inglese , l’ Okto, e bandiera olandese, Lady Duvera

LA TRATTA DEI VIP

Tra gli ultimi avvistamenti nelle nostre meravigliose acque è stata notata la presenza di questi super yacht, la loro tratta in genere va dalla Sardegna ai Golfi di Salerno e Napoli in Campania. La tratta dei Vip , da lì alla Costa d’ Amalfi e Positano, Capri fino al golfo di Sorrento.

Ma presentiamoli

LO YACHT OKTO “FERRARI DEL MARE”

Si chiama Okto e per l’aspetto ultra moderno non passa certo inosservato. Colpisce il mix tra alluminio, acciaio nero e dettagli ultrasportivi, come il nome rosso fuoco. È il maxi yacht che da qualche ora fa bella mostra ai Magazzini del Cotone di Genova dove in questi giorni c’è particolare affollamento di superlusso galleggiante per l’arrivo di tante maxi imbarcazioni che scelgono la banchina del porto antico.

Okto, di 67 metri, è uscito tre anni fa dal cantiere anconetano Isa Yacht di recente rilevato dal napoletano Palumbo che lo sta rilanciando. È una sorta di Ferrari del mare che spicca per le linee aggressive e il made in Italy: disegnato da Andrea Vallicelli, gli interni sono a firma dello studio Alberto Pinto.

Lo scafo è in acciaio nero metallizzato, la sovrastruttura in alluminio argento. Made in Italy la fattura ma non (purtroppo) la proprietà: l’armatore è infatti il magnate greco Theodore Angelopoulos che oltre ad essere uno dei businessman ellenici più noti è stato con la moglie tra gli organizzatori delle Olimpiadi di Atene 2004 con interessi che vanno dallo shipping al real estate.

A bordo c’e posto per 12 ospiti mentre il personale di bordo è più del doppio. Una crociera per pochissimi fortunati che se la possono permettere.

LADY DUVERA , ORGOGLIO CANTIERISTICA OLANDESE

Con i suoi 43.6 metri Lady Duvera III è un esempio della cantieristica olandese, abbinata al sofisticato design esterno e interno. Costruito nel 2000, l’imbarcazione è frutto di un’idea di Diana Yacht design, che nel luxury ha trovato una sua importante collocazione da tempo. Precedentemente chiamata Lady Duvera, i suoi interni ricercati e di classe, sono stati progettati da Felix Buytendijk Yacht Desig

La configurazione interna permette per ospitare comodamente a bordo fino a 12 ospiti in 5 comode 5 cabine. La zona notte comprende una master suite, 3 cabine doppie, 2 cabine doppie e 2 letti pullman.

Lo yacht può inoltre alloggiare fino a 10 membri dell’equipaggio a bordo, garantendo così una rilassante esperienza di lusso in yacht.

Lady Duvera III presenta uno scafo in acciaio con sovrastruttura in alluminio e con ponti in teak. È stata costruita attenendosi alle rigide regole della società di classificazione del Lloyds Register ed è conforme all’MCA.

I suoi 52.500 litri di serbatoi di carburante con una portata massima di 4.606 miglia nautiche a 12 nodi, permettono di certo di poter visitare comodamente le meravigliose coste della Sardegna a partire dalla Costa Smeralda.

Offre una grande autonomi a suoi ospiti con i suoi serbatoi d’acqua che immagazzinano circa 3.100 litri di acqua dolce. Alloggia 2 motori diesel Caterpillar (3508 DITA) da 917 CV azionati dalle sue eliche bivite che consentono allo yacht di raggiungere la velocità massima di 15 nodi, e crociere comodamente a 12 nodi.

Ora attendiamo il prossimo arrivo per poter ammirare la tecnologia nautica più avanzata, abbinata al luxury e alla voglia d’estate.