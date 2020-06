Positano. Spunta un cancello sul sentiero pubblico per Remmese, accesso vietato

Positano, costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo una foto che immortala la comparsa di un cancello in ferro apposto sulla stradina per Remmese con tanto di cartello recante la scritta “Divieto di accesso, proprietà privata”. Ricordiamo che la via fu chiusa in passato dalla proprietà condominiale collegata alla struttura privata dell’Hotel Le Agavi ma la stradina è da sempre stata un accesso pubblico e questo è un dato dimostrato storicamente anche con una sentenza dopo una battaglia giudiziaria iniziata da Raffaele Di Martino (il Vep). Per tale motivo si ritiene che la stradina debba essere riaperta e resa fruibile come accesso pubblico per la spiaggia di Remmese. E sono tanti coloro che si rivolgono a Positanonews chiedendo che il sentiero possa tornare presto fruibile ed il cancello venga rimosso o almeno lasciato aperto per far sì che chiunque possa esercitare il proprio diritto di percorrere una stradina pubblica. Inoltre la via che conduce alla spiaggia di Remmese potrebbe essere anche valorizzata come sentiero data la sua bellezza per la natura che la circonda e per il panorama che regala a chi la percorre. Un po’ come avviene per le Cinque Terre sulla riviera ligure in cui i sentieri vengono valorizzati e messi a disposizione dei turisti. Per Positano la stradina di Remmese potrebbe sicuramente divenire un’attrattiva per il turismo che porterebbe benefici non solo al Comune ma anche alle strutture presenti sulla zona che vedrebbero aumentare il numero delle persone che decidono di sperimentarne i servizi offerti, coniugando in tal modo l’esercizio pubblico di un diritto con il vantaggio di un privato.