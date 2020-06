Positano, spiagge libere gestite da balneatori. L’ass. Guida: “Accesso su prenotazione”

Esteso il modello del Lido Positano a tutte le spiagge della città verticale, da Spiaggia Grande a Fornillo, Laurito, Ariento. L’accesso avverrà, in base alle linee guida della Regione Campania, solo su prenotazione.

Noi di Positanonews abbbiamo sentito in esclusiva l’assessore al demanio Giuseppe Guida: “Abbiamo fatto questo lavoro perché dovevamo garantire sicurezza e accessibilità in base alle normative per il covid. Tutti gli stabilimenti balneari gestiranno la spiaggia libera fino al 30 settembre del 2020. L’alternativa era quella di chiudere le spiagge.”

“Ciò permetterà a tutti i positanesi di fare il bagno come previsto dal Lido Positano che sarà già operativo. Mentre ci sarà un piccolo costo per il servizio da parte dei non residenti per l’accesso alle spiagge libere, che scelgono di non accedere agli stabilimenti – aggiunge Guida. Questo quanto deliberato dalla giunta comunale di ieri, a breve sarà pubblicato sull’albo pretorio del comune di Positano. Una scelta concordata con gli operatori, ma ovviamente ci saranno controlli anche da parte del comune – conclude.”