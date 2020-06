Positano, Sigismondo Nastri ricorda Zeffirelli ad un anno dalla sua scomparsa

Parla di una Positano impoverita senza la vivace presenza di Franco Zeffirelli, Sigismondo Nastri. Il giornalista ricorda il regista fiorentino, ad un anno dalla sua scomparsa. Una memoria che è anche riflessione e monito, sulla situazione attuale della Costa d’Amalfi, alla luce delle ultime vicende per l’emergenza coronavirus: insieme ai grandi intellettuali, personalità del mondo della cultura, la Divina perde appeal “svendendosi” al turismo di massa. Ecco cosa dice il decano dei giornalisti della Costiera, nel suo post su Facebook:

“È passato un anno dalla morte di Franco Zeffirelli. E la prima considerazione che mi viene da fare è che l’Italia, senza di lui – il suo genio, voglio dire, e anche certe sue intemperanze verbali – s’è impoverita. Con buona pace di quelli che non perdevano occasione per criticarlo, insofferenti forse dei suoi successi, della sua fama nel mondo.

Come s’è impoverita Positano senza di lui, senza la sua corte; senza quella società che movimentava le feste alle Tre ville, nella piccola baia di Arienzo: divi dello spettacolo e personaggi di punta del jet-set internazionale. Penso a quante gliene hanno fatte passare con la storia degli abusi edilizi! Tanto lo hanno criminalizzato – anche i media! – da costringerlo a fare i bagagli. Sia pure malvolentieri.

E, questo, è avvenuto in un territorio dove all’invito: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra” molti dovrebbero rimanere fermi, con le braccia conserte.

La Costiera si è impoverita. Non solo perdendo Zeffirelli. Il fenomeno parte da più lontano. S’è impoverita quando il turismo, per mancanza di una politica accorta, lungimirante, attenta alla difesa dell’ambiene, della qualità della vita, ha cominciato a rivolgersi alle masse. A puntare le sue chanches sul mordi e fuggi. Ad accogliere orde di vacanzieri di giornata provenienti dall’area sorrentina, e non solo, crocieristi sbarcati dalle grosse navi ancorate in rada.

Molti vip, che avevano qui le loro residenze estive (a Positano, Praiano, Conca dei Marini, lungo la costa, fin oltre Capo d’orso), si sono via via defilati. Il volume di traffico sulla strada statale 163 è cresciuto a dismisura, senza sapere dove e come approdare. Non credo che la soluzione al problema sia nell’ordinanza dell’Anas, divenuta subito oggetto di contestazioni, neppure immotivate.

Poi s’è messa di traverso l’epidemia di coronavirus che ha mummificato il territorio per tre mesi.

Oggi, passata la paura (o meglio, ci stiamo abituati a conviverci), ecco che tutte le attività ripartono. Come prima? O la pausa di riflessione forzata ha insegnato qualcosa?

Vi confesso un mio sentimento, ma – vi prego – non ne fate parola: nei weekend, nei ponti festivi, nei periodi di maggiore afflusso di gente, mi piange il cuore nel vedere qualche nostro “centro storico” trasformato in formicaio, nel sentire nell’aria l’aspro odore di olio bruciato che vien fuori da friggitorie e rosticcerie.

Ma è un sentimento personale, intimo: lo tengo per me.”