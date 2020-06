Positano inizia lentamente la ripresa dopo il lungo lockdown. Nella città verticale oramai sono quasi tutti aperti, da Pupetto al Covo dei Saraceni. Riaprono gli alberghi ed i ristoranti, anche se c’è ancora qualche struttura ricettiva chiusa ma riaprirà in questo fine settimana. Da domani anche tutti gli stabilimenti balneari saranno aperti ed operativi. Insomma, si comincia a respirare un’aria di quasi normalità pur se la realtà è diversa da quella delle scorse estati. Le norme di sicurezza da rispettare sono tante ma i positanesi sono fiduciosi e speranzosi. Sanno di potercela fare a riprendere in mano la situazione ma hanno ovviamente bisogno della collaborazione di tutti, residenti e turisti. Se ognuno rispetterà le regole imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus potrà essere davvero un’estate tranquilla.