Continuano senza sosta da giorni, i lavori di montaggio del pontile dei Lucibello. Un’opera lunga e minuziosa di preparazione per l’installazione in mare, che avverrà sabato, in uno dei momenti più attesi a Positano, che si ripete ritualmente ogni estate.

Il lavoro è eroico, con gli operai sotto al sole che bullonano e sistemano le assi e controllano il pontile: ecco le immagini che documentano tali operazioni dietro le quinte, che avvengono in un’area apposita della spiaggia. Un’attività che in pochi conoscono e che qui riportiamo per tutti i lettori di Positanonews.