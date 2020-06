Positano. Si annuncia un luglio caldo di Vip, arriva Sienna Miller. Chi è l’attrice che fece scalpore sui tabloid? Ricordiamolo nella perla della Costiera amalfitana Sienna Miller, nascosta nella sua Suite privata alla Sponda, dove ha trascorso una bellissima storia d’amore, beccata dai paparazzi quando andava a mare? Ebbene il suo amore per Positano non viene meno e la sua intenzione di venire a metà luglio, fosse anche con un jet privato, nella cittadina che ama di più, come tanti americani, in attesa che dagli USA sblocchino i voli c’è chi trova altri mezzi per arrivare, qualcuno è sceso da Francoforte per poi arrivare anche in taxi, o qualcuno a bordo di charter, insomma l’attrattiva della Costa d’ Amalfi è straordinaria.

Ma chi è Sienna Miller?

Nel corso della sua carriera, l’attrice Sienna Miller ha recitato in opere che le hanno permesso di mettere alla prova la propria versatilità. Distinguendosi tra film mainstream e pellicole d’autore, la Miller ha costruito su solide basi il proprio status, arrivando ad ottenere importanti riconoscimenti da parte della critica e del pubblico.

Sienna Miller: i suoi film e le serie TV

Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice debutta sul grande schermo con il film South Kensington (2001), per poi ottenere maggior notorietà grazie a titoli come Sogni di gloria (2002), Sogni di gloria – La rivincita di Raf (2003), The Pusher (2004) e Alfie (2004). Negli anni successivi recita poi in Casanova (2005), Interview (2007), Stardust (2007), con Michelle Pfeiffer, I misteri di Pittsburgh (2007), The Edge of Love (2008), con Keira Knightley, G.I. Joe – La nascita dei cobra (2009), Foxcatcher (2014), con Mark Ruffalo, American Sniper (2014), con Bradley Cooper, Il sapore del successo (2015), Civiltà perduta (2016), La legge della notte (2016), di Ben Affleck, e City of Crime (2019).

Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso della sua carriera l’attrice non ha mancato di recitare anche per alcune serie televisive, come Bedtime (2002) e Keen Eddie (2003-2004). Nel 2012 è invece Tippi Hedren nel film televisivo The Girl – La diva di Hitchcock, per poi tornare sul piccolo schermo con il ruolo di Beth Ailes nell’acclamata serie The Loudest Voice (2019), dove ha recitato accanto agli attori Russell Crowe e Naomi Watts.

Ha ottenuto importanti riconoscimenti. Per il suo ruolo nel film TV The Girl – La diva di Hitchcock, dove si ripercorre del difficile rapporto tra il noto regista e l’attrice Tippi Hedren, la Miller ha ottenuto candidature ad importanti premi come i Golden Globe, i Bafta TV Awards, i Critics Choice Television Awards e i Satellite Awards. Pur non riportando vittorie, l’attrice ha così avuto modo di consolidare il proprio ruolo all’interno dell’industria.

Sienna Miller: i suoi fidanzati

Ha avuto una relazione con un noto attore. Sul set del film Alfie, la Miller conosce l’attore Jude Law, con il quale intraprende una relazione dal 2004 al 2006. In quell’anno, infatti, i due si separarono per via di alcuni ripetuti tradimenti. Vengono però visti nuovamente insieme nel 2009, confermando di aver ripreso la loro relazione. Si lasciano però nuovamente nel 2011, affermando di essere rimasti in buoni rapporti.

Ha avuto diversi fidanzati celebri. Nel corso degli anni la Miller ha poi avuto altre relazioni con celebri attori di Hollywood, come Daniel Craig, con il quale ha recitato nel film The Pusher, Rhys Ifans, noto per essere stato Spike in Notting Hill, e Tom Sturridge, con il quale ha avuto una figlia nel 2012. A quest’ultimo l’attrice è stata legata dal 2012 al 2014.